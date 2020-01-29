السعودية اليوم / "الخدمة المدنية" تطلق النسخة الثانية من البرنامج التعريفي للقيادات العليا بمشاركة 72 قياديًا وقيادية



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

أطلقت وزارة الخدمة المدنية اليوم النسخة الثانية من البرنامج التعريفي للقيادات العليا بمشاركة 72 قياديًا وقيادية من عدة جهات، وذلك في مقر جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن .

ويأتي هذا البرنامج التعريفي ضمن حزمة المبادرات والبرامج التطويرية التي تستهدف العاملين في القطاع العام التي تتبناها الوزارة.

وتسعى الوزارة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية من خلال هذا البرنامج - الذي يستهدف القيادات العليا في القطاع الحكومي - إلى تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية التنظيمية والبروتوكولية من منظور الإدارة العليا، مما سيؤدي إلى تسريع عملية اندماج هذه القيادات الجديدة في مهامهم، مع توفير المعلومات الأساسية المطلوبة كافة.

وأوضح معالي مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي خلال رعايته انعقاد النسخة الثانية من البرنامج أنه يعد امتداداً لبرامج تطوير القيادات في القطاع الحكومي التي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة، وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وأن النسخة الثانية من البرنامج التعريفي روعي فيها المقترحات التطويرية من المشاركين في النسخة الأولى الذي شهد مشاركة أكثر من سبعين مشاركاً من أصحاب المعالي والسعادة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمراسم الملكية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وأشاد السلمي بالاهتمام الخاص من قبل معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى على تطوير أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة خلال المرحلة المقبلة.

وأكّد أهمية هذه البرامج التطويرية والأثر المرتقب منها من خلال تسليط الضوء لدى قيادات الجهات الحكومية على جوانب وتفاصيل من شأنها زيادة واتساع مداركهم، وتمنحهم على المدى البعيد مزيداً من الخبرات التي تتطلبها الشخصية القيادية الحكومية الفاعلة.

وتضمن البرنامج عدة محاور، كالتعاطي مع السلطات التشريعية والتنفيذية، والتعامل مع إمارات المناطق، وقواعد المراسم الملكية، إضافة إلى نبذة عن المعالم الدبلوماسية والعلاقات الدولية والبروتوكول.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أطلقت النسخة الأولى من البرنامج العام الماضي برعايةٍ من معالي وزير الخدمة المدنية وبحضور أكثر من 80 مسؤولاً ومسؤولة يمثلون القطاع الحكومي والعام.

وشهدت النسخة الثانية من البرنامج التعريفي للقيادات العليا في القطاع الحكومي - الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية وتحتضنه جامعة نورة بنت عبد الرحمن للسنة الثانية على التوالي - حضور 72 موظفاً حكومياً، يشكل النساء منهم 18 قيادية في عدد من القطاعات الحكومية.

ويُمكّن البرنامج قيادات القطاع العام من التعرف عن قرب على مجالات عدّة، كالبروتوكول المعتمد في الدولة والاستقبالات الملكية والرسمية، وتفاصيل دقيقة تُعنى بالجوانب التنظيمية والسياسية المتّبعة في البروتوكول المعتمد في المملكة، واشتمل على شرح مفصل قدمه خبراء ومستشارون في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية لشؤون المناطق، وإدارة المراسم والتشريفات في وزارة الخارجية، والمراسم الملكية بالديوان الملكي.

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16:33ت م

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