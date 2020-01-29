السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يحتفي بضيوف ملتقى شباب الوطن



بريدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

احتفى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم ، بضيوف ملتقى شباب الوطن وأمناء مجالس الشباب في مناطق المملكة , بمناسبة زيارتهم للمنطقة والانتهاء من المشاركة في الملتقى ، وذلك بقصر سموه بحي الصفراء في مدينة بريدة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم , مبدياً سعادته بزيارتهم للمنطقة ، معربا عن ابتهاجه بهذا الملتقى الذي عقد في منطقة القصيم ، ومعبراً عن فخره واعتزازه بتشرف منطقة القصيم وعلى مدى سبعة أيام لاستضافة أبناء الوطن من مناطق المملكة كافة .

كما أكد سموه أن مشاركة المنطقة في إقامة ملتقى شباب الوطن ما هو إلا تعزيز حضور الشباب وتبادل الخبرات والآراء , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش, وعدد من المحافظين ومديري الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

// انتهى //

16:22ت م

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