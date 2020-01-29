السعودية اليوم / استمرار طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة



مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

كشفت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن إصدار 1079 تصريح مبنى لإسكان الحجاج خلال هذا العام 1441هـ، وأعلنت اللجنة مؤخراً عن استمرار مدة التقديم لاستقبال طلبات الراغبين في استخراج التصاريح حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.

واشتملت المباني المصرحة لاستقبال الحجاج بمكة المكرمة على 112.915 غرفة، بطاقة استيعابية تبلغ 492.061 حاجاً حتى الآن.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.

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16:15ت م

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