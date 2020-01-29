

الباحة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي الشؤون والعمليات والمراكز الإسعافية رفع جاهزيتها واستعداداتها، وذلك نظراً لما تشهده المنطقة من ضباب كثيف.

من جانبه أضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة واستعداد الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها في شتى الظروف المناخية, مشيراً إلى أنه يتم استقبال البلاغات على الرقم (997) أو من خلال تطبيق (اسعفني) عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله -.

وأهاب بالعاملين بالميدان والمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها, متمنياً للجميع السلامة.

// انتهى //

15:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالباحة يرفع جاهزيته استعداداً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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