السعودية اليوم / "التعريف بالملكية الفكرية" .. ورشة عمل بالهيئة الملكية بالجبيل



الجبيل 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة قطاع الموارد البشرية بالتعاون مع الهيئة

وهدفت الورشة إلى التعريف بمصطلح الملكية الفكرية في المملكة ودور الهيئة السعودية للملكية الفكرية وأبرز الملامح الاستراتيجية لها والأساليب المستخدمة في توعية وتثقيف المجتمع بالملكية الفكرية.

وتناولت الورشة دور واختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق تنظيمها والأنظمة ذات العلاقة في تسجيل وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية من خلال إشرافها على أنشطة براءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة له والعلامات التجارية.

وأوضح مدير إدارة التمثيل القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد آل عايذ خلال الورشة أن الهيئة تسعى إلى تعزيز ونشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تقديم معلومات تضفي للجميع قيمة الملكية الفكرية وأهمية حماية وحفظ تلك الحقوق.

// انتهى //

15:42ت م

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الجبيل 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة قطاع الموارد البشرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم، ورشة عمل بعنوان "التعريف بالملكية الفكرية"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعدد من المسؤولين والمختصين من قطاعات وإدارات الهيئة، وذلك في مركز الزوار بمقر الهيئة.وهدفت الورشة إلى التعريف بمصطلح الملكية الفكرية في المملكة ودور الهيئة السعودية للملكية الفكرية وأبرز الملامح الاستراتيجية لها والأساليب المستخدمة في توعية وتثقيف المجتمع بالملكية الفكرية.وتناولت الورشة دور واختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق تنظيمها والأنظمة ذات العلاقة في تسجيل وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية من خلال إشرافها على أنشطة براءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة له والعلامات التجارية.وأوضح مدير إدارة التمثيل القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد آل عايذ خلال الورشة أن الهيئة تسعى إلى تعزيز ونشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تقديم معلومات تضفي للجميع قيمة الملكية الفكرية وأهمية حماية وحفظ تلك الحقوق.// انتهى //15:42ت م0189

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