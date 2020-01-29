السعودية اليوم / رئيس هيئة تقوم التعليم والتدريب يشارك في منتدى المحاسبين السعودي



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

شارك معالي رئيس هيئة تقوم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم, في منتدى المحاسبين السعودي الأول "ساف" الذي تنظمه الهيئة

واستهل معاليه حديثه بتوضيح الفارق بين وضع التعليم في الماضي والحاضر ,حيث كان في السابق بمعزل عن المجتمع الخارجي بينما الآن يعتمد على التكامل ما بين عناصر العملية التعليمية والعالم الخارجي، مبيناً المهارات التي يتطلبها سوق العمل الحديثة، مؤكدًا أهمية ملائمة مخرجات التعليم مع المهارات التي يطلبها سوق العمل.

وأوضح معالي الدكتور زمان من خلال مشاركته المسؤوليات الموكلة على عاتق هيئة تقويم التعليم والتدريب إذ أنها تسعى من خلال قطاعاتها معايير مناهج التعليم العام، والإطار الوطني للمؤهلات، وقياس مخرجات التعليم العالي، والاعتماد الأكاديمي، والتقويم المدرسي والتميز، والاختبارات الوطنية، ودراسات التقويم الدولية، وتحليل بيانات التقويم ونشر النتائج إلى تحقيق أهدافها كونها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب لكلا القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرض معاليه واقع الأداء في التعليم العام من خلال عرض نتائج مستويات الأداء في اختبار بيزا لعام 2018 واختبار تيمز لعام 2015 لمادة الرياضيات، والاختبارات الوطنية لعام 2018 لذات المادة وأخيرًا اختبار القدرات العامة (الجزء الكمي) والمتضمن أسئلة (حسابية - جبرية - هندسية - إحصائية-مقارنة).

وبيّن واقع الأداء في التعليم العالي من خلال نتائج كفايات الخريجين في اختبار تخصص الرياضيات للمعلمين، ومخرجات التعليم العالي واختبار القدرة المعرفية في تخصصي الرياضيات والمحاسبة.

ونشر معالي رئيس الهيئة نتائج حالة الاعتماد لبرامج المحاسبة في مؤسسات التعليم العالي بشقيها الحكومي والأهلي في المملكة، حيث بلغ إجمالي برامج المحاسبة في الجامعات 40 برنامجا 2 منها معتمد اعتماد كامل و1 اعتماد مشروط و6 برامج لازالت في طور الاعتماد في حين 31 برنامجا لم يتقدم للاعتماد.

واختتم معالي الدكتور حسام زمان مشاركته بالتأكيد على تعدد جوانب الشراكة والتعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وبين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين من أهمها المشاركة في عملية بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة في الجامعات السعودية, بالإضافة لعملية تقويمها واعتمادها، وتقديم التدريب والاستشارات لأقسام المحاسبة للتأهل لبرنامج الاعتماد، كذلك إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس المحاسبة ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب التفاهم بين الطرفين في المشروعات البحثية والدراسات العلمية، وتبادل المواد والتجهيزات البحثية المتاحة.

وتأتي مشاركة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في هذا المنتدى كجزء من مشاركاته في المناسبات المحلية والدولية المعنية بالتعليم والتدريب، بهدف نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم وسبل تحقيقها وتعزيزها، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م والتي تدعو إلى صنع مجتمع معرفي مؤهل.

// انتهى //

15:29ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسشارك معالي رئيس هيئة تقوم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم, في منتدى المحاسبين السعودي الأول "ساف" الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في يومه الثاني تحت عنوان "مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الواقع والطموح" كمتحدث رئيسي في الجلسة الأولى, وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.واستهل معاليه حديثه بتوضيح الفارق بين وضع التعليم في الماضي والحاضر ,حيث كان في السابق بمعزل عن المجتمع الخارجي بينما الآن يعتمد على التكامل ما بين عناصر العملية التعليمية والعالم الخارجي، مبيناً المهارات التي يتطلبها سوق العمل الحديثة، مؤكدًا أهمية ملائمة مخرجات التعليم مع المهارات التي يطلبها سوق العمل.وأوضح معالي الدكتور زمان من خلال مشاركته المسؤوليات الموكلة على عاتق هيئة تقويم التعليم والتدريب إذ أنها تسعى من خلال قطاعاتها معايير مناهج التعليم العام، والإطار الوطني للمؤهلات، وقياس مخرجات التعليم العالي، والاعتماد الأكاديمي، والتقويم المدرسي والتميز، والاختبارات الوطنية، ودراسات التقويم الدولية، وتحليل بيانات التقويم ونشر النتائج إلى تحقيق أهدافها كونها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب لكلا القطاعين الحكومي والخاص.واستعرض معاليه واقع الأداء في التعليم العام من خلال عرض نتائج مستويات الأداء في اختبار بيزا لعام 2018 واختبار تيمز لعام 2015 لمادة الرياضيات، والاختبارات الوطنية لعام 2018 لذات المادة وأخيرًا اختبار القدرات العامة (الجزء الكمي) والمتضمن أسئلة (حسابية - جبرية - هندسية - إحصائية-مقارنة).وبيّن واقع الأداء في التعليم العالي من خلال نتائج كفايات الخريجين في اختبار تخصص الرياضيات للمعلمين، ومخرجات التعليم العالي واختبار القدرة المعرفية في تخصصي الرياضيات والمحاسبة.ونشر معالي رئيس الهيئة نتائج حالة الاعتماد لبرامج المحاسبة في مؤسسات التعليم العالي بشقيها الحكومي والأهلي في المملكة، حيث بلغ إجمالي برامج المحاسبة في الجامعات 40 برنامجا 2 منها معتمد اعتماد كامل و1 اعتماد مشروط و6 برامج لازالت في طور الاعتماد في حين 31 برنامجا لم يتقدم للاعتماد.واختتم معالي الدكتور حسام زمان مشاركته بالتأكيد على تعدد جوانب الشراكة والتعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وبين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين من أهمها المشاركة في عملية بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة في الجامعات السعودية, بالإضافة لعملية تقويمها واعتمادها، وتقديم التدريب والاستشارات لأقسام المحاسبة للتأهل لبرنامج الاعتماد، كذلك إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس المحاسبة ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب التفاهم بين الطرفين في المشروعات البحثية والدراسات العلمية، وتبادل المواد والتجهيزات البحثية المتاحة.وتأتي مشاركة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في هذا المنتدى كجزء من مشاركاته في المناسبات المحلية والدولية المعنية بالتعليم والتدريب، بهدف نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم وسبل تحقيقها وتعزيزها، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م والتي تدعو إلى صنع مجتمع معرفي مؤهل.// انتهى //15:29ت م0184

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.