السعودية اليوم / بلدية بيش تشرع في معالجة التشوهات البصرية وتتفقد شوارع المحافظة ومراكزها



بيش 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

شرعت بلدية محافظة بيش في حملة إزالة مسببات التلوث البصري بالمحافظة لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وتحسين المشهد الحضري وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري، إضافة إلى تفقد الطرق وصيانتها بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس رمزي بن هادي الدغريري أن الفِرَق المكلفة نفذت الأعمال والمهام المنوطة بها من إزالة للوحات الدعائية المخالفة، والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومخلفات البناء والهدم، والسيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حُفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة.

وأشار إلى أن البلدية مستمرة في أداء مهامها، وهي حريصة ومهتمة بكل ما يخدم المواطن والمقيم والحفاظ على المكتسبات ورصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول.

// انتهى //

15:28ت م

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