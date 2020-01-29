السعودية اليوم / منصة جامعة الملك خالد KKUx تحصل على أفضل مرشح وطني



أبهـا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

حصلت منصة جامعة الملك خالد KKUx على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية

ونُظمت هذه المسابقة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في 18 فرعًا جرى فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات، وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن الجامعة تفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة مبكرة من عمر المنصة الذي لم يتجاوز سنتين إلى الآن، قُدم فيهما أكثر من 23 مقررًا مهاريًّا بنظام المووك، استفاد منها ما يقارب 20,000 مستفيدٍ، وتضمن مقررات تخدم مهارات وظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

15:21ت م

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أبهـا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسحصلت منصة جامعة الملك خالد KKUx على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية لعام 2019, من قِبَل جائزة الأمم المتحدة في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS، وذلك ضمن أفضل الممارسات في المحتوى الرقمي التي تساهم في إنجازات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وضمن 420 مشاركة من 100 دولة حول العالم.ونُظمت هذه المسابقة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في 18 فرعًا جرى فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات، وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن الجامعة تفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة مبكرة من عمر المنصة الذي لم يتجاوز سنتين إلى الآن، قُدم فيهما أكثر من 23 مقررًا مهاريًّا بنظام المووك، استفاد منها ما يقارب 20,000 مستفيدٍ، وتضمن مقررات تخدم مهارات وظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:21ت م0176

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