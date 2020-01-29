شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 محطات وقود مخالفة في بلقرن والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية بلقرن خلال الأسبوع الجاري 7 محطات وقود في المحافظة، لعدم التزامها بالاشتراطات التنظيمية الجديدة. وأوضح رئيس البلدية أحمد البارقي أن الاغلاق لتلك المحطات جاء لعدم التزامها باشتراطات وجود شاشات عرض أسعار الوقود التي اقرتها لائحة عرض الأسعار مؤخراً، مشيراً الى أن الإجراء جاء بعد عدة إنذارات وجهت لتلك المحطات، وذلك بناء على توجيهات أمانة منطقة عسير بشأن تطوير وإعادة تأهيل جميع محطات المنطقة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030م .

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