شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1700 ألف حقيبة شتوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
كما وزع 800 حقيبة شتوية في مديرية لاندي كوتل بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان، استفاد منها 4,000 فرد من مختلف الفئات العمرية.
وفي مديرية جانقلوت بإقليم جلجت بلتستان في باكستان قام الفريق بتوزيع 500 حقيبة شتوية على 2,500 فرد من الباكستانيين في الإقليم.
وتأتي هذه المساعدات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
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