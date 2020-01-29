حساب المواطن يرد على شاب منفصل عن أمه وزوجها

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على شاب منفصل عن أمه التي تزوجت بعد وفاة أبيه بتوضيح طريقة تسجيله في البرنامج والمستندات المطلوبة.

وقالت خدمة المستفيدين: “فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه بالإمكان إضافتك كتابع لدى “زوج الأم” بصلة القرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية” باسم الأم.

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من جهة أخرى أعلن حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة 27 لشهر فبراير 2020 حيث يمكن التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 دفعة مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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