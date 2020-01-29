توقعات الأرصاد حول حالة الطقس غدًا

توقعت الأرصاد الجوية أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة غدًا، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين في حين ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الخليج العربي.