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شكرا لقرائتكم المراعي تتصدر العلامات التجارية ذات السمعة الأفضل بالمملكة 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تصدرت المراعي قائمة العلامات التجارية ذات السمعة الأفضل بين المستهلكين السعوديين لعام 2019؛ وفق تصنيف براند إنديكس الصادر عن شركة يوجوف لأبحاث السوق التي تستطلع آراء الجمهور إزاء العلامات التجارية.
ويقيس مؤشر براند إنديكس انطباعات المستهلكين يوميًا تجاه العلامات التجارية حول العالم بشكل عام. وحصلت المراعي على أكثر صدى إيجابي داخل السوق السعودية متفوقة بذلك على أكثر من 500 علامة تجارية أخرى شملها المؤشر.
كانت المراعي قد صُنفت ضمن قائمة الشركات الأفضل من حيث صحة العلامة التجارية في المملكة لعام 2019 بالإضافة إلى تصدرها لمؤشر براند إنديكس خلال الأعوام 2015 و 2016 و 2017 على التوالي.
تعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.
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