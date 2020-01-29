توصية من الشورى بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار

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2020-01-29 بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة فوز توصيته بأغلبية الشورى بشأن تضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي. Advertisements كما أقر مجلس الشورى اليوم الأربعاء التوصيات التي رفعتها له لجنة الخدمات والإسكان وطالب في قراراته الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد على التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن، وحث الهيئة على دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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