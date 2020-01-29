وكيل بارق يتقدم المصلين على الشهيد حسن الشهري

2020-01-29

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق

شيعت جموع المصلين اليوم بجامع سارة العجمي في محافظة بارق جثمان شهيد الواجب الجندي حسن بن ظافر علي الشهري والذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعًا عن دينه ووطنه.

وتقدم المصلين وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط، وعدد من منسوبي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

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ونقل وكيل محافظة بارق عقب الصلاة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

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