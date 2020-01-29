السماح للمدخنين باستيراد السجائر عبر المتاجر الإلكترونية

قالت الهيئة العامة للجمارك في السعودية، إنه يمكن، طلب علب السجائر من خارج المملكة عبر المواقع الإلكترونية التي توفر هذه الخدمة.

وأكدت الجمارك عبر تويتر أن القوانين تسمح للأشخاص استيراد السجائر من دون دفع رسوم جمركية، لكن بحد أقصى يبلغ 200 سيجارة، أي عشر علب أو كروز واحد.

وأوضحت أنه يسمح بشكل مؤقت حالياً للراغبين بتجاوز الكمية المعفاة من الرسوم، بحد أقصى يبلغ ألف سيجارة، أي خمسين علبة أو خمسة كروز، على أن يسددوا الرسوم الجمركية المفروضة على تلك الزيادة.

وأضافت أن ما سيزيد عن خمسين علبة سجائر، سيمنع دخوله ويحق لصاحب الشأن إعادة تصديره خلال المدة النظامية، في تأكيد على أن العدد المسموح بالاستيراد لن يتجاوز الخمسة كروز بعد أن قالت إحدى الصحف المحلية قبل أيام إن العدد المسموح بالاستيراد هو عشر كروز أو مئة علبة.

وحسب آلية احتساب الرسوم الجمركية على منتجات التبغ، سيدفع من يطلب علب سجائر من خارج المملكة، نسبة ١٠٠٪ رسوم جمركية، بالإضافة إلى ١٠٠٪ ضريبة انتقائية و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.