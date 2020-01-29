بالفيديو.. طفل مصاب بالتوحد يحفظ القرآن بـ4 لغات

استطاع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ويعاني من التوحد، من حفظ القرآن الكريم كاملًا بـ4 لغات مختلفة؛ حيث لفت أنظار لجنة التحكيم خلال مشاركته في مسابقة جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة في دورتها الـ24 بجازان.

ویتلو الطفل زياد جمال الدين، وهو من الجنسية البحرينية، القرآن الكريم بكل من العربية والإنجليزية والأورو والفرنسية.

وسيرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء غد الخميس، الحفل الختامي وتسليم جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين؛ وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة.