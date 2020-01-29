جامعة نجران تمدد القبول في برامج الماجستير للسبت المقبل

أعلنت جامعة نجران، عن تمديد فترة التقديم على برامج الماجستير حتى يوم السبت القادم.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري، أن تمديد التسجيل يأتي حرصًا من الجامعة على استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على برامجها، مبينًا أنها تقبل البنين والبنات في تخصصات التربية الخاصة في مسارات صعوبات التعلم، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، والفقه، فيما تقبل البنات فقط في تخصصات برامج الرياضيات، ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقية، في حين تقبل البنين فقط في برنامج فيزياء المواد المتقدمة.
وأفاد أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني ، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.
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