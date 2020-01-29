المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر «أبشر»

كشف «المرور السعودي» كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر إلكترونيًا.

أشار «المرور» في منشور له عبر «تويتر» إلى اتباع خطوات عدة هي الدخول إلى حساب أبشر ثم الذهاب إلى خدمات المركبات –استعلامات ثم الضغط على اختيار صلاحية التأمين على المركبات وتعبئة الحقول المطلوبة «رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي» وسيتم عرض صلاحية التأمين.

وفي وقت سابق حدد المرور السعودي، كيفية دفع ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات من خلال منصة (أبشر).

ونشر المرور -عبر حسابه بموقع تويتر- فيديوجرافًا أوضح من خلاله أن هناك 4 خطوات لآليّة السداد وهي:

أولًا: دفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة من قبل المشترى عن طريق خدمة (سداد).

ثانيًا: التأمين على المركبة من قبل المشتري لإتمام عملية الشراء.

ثالثًا: تحصيل ثمن المركبة من قبل المشتري للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة، في البنك السعودي البريطاني (ساب).

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رابعًا: بعد إتمام عملية المبايعة، يتم تحويل ثمن المركبة من قبل الحساب الوسيط الخاص بالخدمة لحساب البائع الشخصي.

يذكر أن وزارة الداخلية دشّنت -في 17 ديسمبر الماضي- خدمة مبايعة المركبات، وتبلغ قيمة الخدمة 200 ريال.

وتتضمن الخدمة الجديدة، استعادة الأجور في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان، وتمنح مهلة قدرها 72 ساعة بعد إتمام عملية الشراء لإجراء التأمين على المركبة.

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