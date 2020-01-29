الضباب يُغطي أجواء الباحة.. والمرور يُحذر من «رؤية محدودة»

طالبت إدارة مرور منطقة الباحة، أهالي المنطقة وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة، والذي يجعل الرؤية محدودة في بعض المناطق.

وقالت إمارة منطقة الباحة، عبر حسابها بـ«تويتر»، إن كثافة الضباب تتركز في مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والمندق.

وعلى إثر ذلك، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.

وفي تقريرها عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن سماءه غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق «الجوف، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض»، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الفرصة مُهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقةً برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، والطائف».

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم».

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج.

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