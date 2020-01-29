تنبيهات «الأرصاد»: أمطار رعدية بمكة وجازان ورياح وأتربة بالمدينة المنورة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، ستشهد رياحًا سطحية نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع ومحافظة بدر، ستبدأ من الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الهيئة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والكامل، والليث، وبحرة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان اليوم, يتضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم، لأخذ الحيطة والحذر وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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وحثّ «الغامدي» الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (الجوف، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة، والطائف)، ونشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الجوف والحدود الشمالية والقصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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