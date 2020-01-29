السعودية اليوم / 62 مرشدًا صحيًا يشاركون في ورشة أمراض الدم الوراثية بالقطيف



القطيف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

شارك 62 مرشداً صحياً اليوم، في الورشة التوعوية "أمراض الدم الوراثية"، التي نظمها مستشفى القطيف المركزي التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية لتعليم المنطقة.

وهدفت الورشة إلى توعية المرشدين الصحيين عن مرض فقر الدم المنجلي، والتعريف بأنواع وأمراض الدم الوراثية، وأعراضها، ومضاعفاتها، وعلاجها وطرق الوقاية منها، حيث سلطت الورشة الضوء على أهمية الفحص ما قبل الزواج، فيما جرى توزيع مطويات للمرشدين الصحيين تحمل إرشادات ونصائح طبية للمصابين بفقر الدم المنجلي، وتبيّن كيفية التعايش مع هذا المرض وسبل التخفيف من معاناته.

// انتهى//

13:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.