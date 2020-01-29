السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 حقيبة شتوية في إقليم جلجت بلتستان



جلجلت بلتستان 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 500 حقيبة شتوية في مديرية جانقلوت بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.

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13:37ت م

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