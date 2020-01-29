السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 حقيبة شتوية في إقليم خيبر بختون خوا



خيبر بختون خوا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 800 حقيبة شتوية في مديرية لاندي كوتل بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي هذه المساعدات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

// انتهى //

13:36ت م

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