السعودية اليوم / النائب العام يطّلع على سير عمل أعضاء النيابة العامة في الإسماعيلية ومدن قناة السويس



القاهرة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

قام معالي النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار حماده الصاوي ،يرافقه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الذي يزور مصر حاليًا، بزيارة ، اليوم لمنطقة قناة السويس؛ اطلع خلالها على عمل أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية.

كما اطّلع معالي النائب العام والوفد المرافق له على جانب عملي مما يباشره أعضاء النيابة العامة من أعمال في مدن قناة السويس؛ وذلك في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين النيابتين في البلدين الشقيقين.

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13:36ت م

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