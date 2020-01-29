السعودية اليوم / هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان توزع عشرة آلاف شتلة في مهرجان البن السابع



الداير بني مالك 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

أعلنت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان مبادرتها لتوزيع 10 ألاف شتلة بُن في مهرجان البن السابع بمحافظة الداير بني مالك والذي ينطلق يوم غد الخميس، حيث سيتم توزيعها بالمجان لزوار المهرجان، وذلك عبر مشاركة الهيئة بمشتل يقوم عليه مشرفون بجناحها المقام بمقرّ المهرجان .

وأوضح المشرف على جناح هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمهرجان البن السابع المهندس ضيف الله عبده أن الهيئة حرصت على المشاركة والاستعداد مبكراً من خلال جناح الهيئة بداخل معرض البن، والذي يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات، مشيرًا إلى جهود الهيئة الكبيرة في دعم مزارعي القطاع الجبلي بشتلات البن مجاناً سعياً لتشجيع هذه الزراعة وتحقيق زيادة الإقبال عليها وبالتالي رفع مستويات إنتاج محصول البن .

// انتهى //

13:34ت م

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