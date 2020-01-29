

نجران 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اليوم دورة تدريبية بعنوان "مهارات تنظيم العمل وعوامل النجاح" وذلك بقاعة التدريب بالفرع.

وتناولت الدورة التي قدمها المستشار في الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بالوزارة صالح بن خليفة الكليب، فن التعامل مع الآخرين وآلية وفنون التعامل وأنواع السلوك والتعامل الذكي دوافعه وآثاره والقواعد المثلى في ذلك، كما تطرقت إلى تعزيز جانب الأمن الفكري وأن يكون الموظف على قدر المسؤولية والإلمام بجوانب عمله في جميع المجالات الوظيفية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود التي ينفذها الفرع للرفع من مستوى أداء الموظفين وكذلك لتعزيز الأمن الفكري، وتحقيق الوحدة الوطنية، وترسيخ الوسطية.

// انتهى //

13:32ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران ينظم دورة "مهارات تنظيم العمل وعوامل النجاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.