السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 حقيبة شتوية في إقليم كشمير



كشمير 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 حقيبة شتوية في مديرية حويلي بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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13:31ت م

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