السعودية اليوم / العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق خلال الأسبوع الماضي



صنعاء 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 16 - 22 يناير 2020م.

وراجع قسم الطوارئ 693 فردا، وعيادة الباطنية 121، والفريق المتنقل 57 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 26 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 1,005 مرضى، وراجع عيادة النساء والتوليد 58 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ 305 مرضى، وراجع قسم الرعاية الصحية 277 مراجعا، وقسم التحصين 9 مستفيدين ، وعيادة التغذية 14 فردا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

// انتهى //

13:29ت م

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