شكرا لقرائتكم خبر عن 2155 لترًا يوميًا من المعطرات والمنظفات لطهارة المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يتم استخدام ( 2155) لتراً يومياً من المعطرات والمنظفات لتطهير وتعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية حيث يتم غسيل المسجد الحرام كاملاً بساحاته ومرافقه ثلاث مرات يومياً مستخدمين (1830) لتراً من مواد التنظيف الصديقة للبيئة، وذلك حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على طهارة المسجد الحرام والحفاظ على سلامة قاصديه، كما يتم استخدام ( 325 ) لتراً يومياً من المعطرات التي يتم استخدامها لتعطير الأرضيات و السجاد والمناهل والمرافق الخارجية.
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