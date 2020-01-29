شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل «الزياني» بمناسبة انتهاء عمله أميناً لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل
وقدّر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لمعاليه الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.
من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه - حفظه الله - بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.
حضر الاستقبال، معالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.
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