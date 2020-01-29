شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل تعلق في نافذة بالطابق الثالث بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ الدفاع المدني في محافظة عنيزة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات احتجز خارج إطار (سياج) نافذة منزل بالطابق الثالث، وتم إنزاله بواسطة سيارة السلالم وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ طفل تعلق في نافذة بالطابق الثالث بعنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.