فيديو.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم الدكتور عبدالله الذيباني طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، العديد من النصائح بشأن الوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أن الصين سجلت أول حالة إصابة بالفيروس الجديد في نهاية شهر ديسمبر 2019.



وأضاف الذيباني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن عدد الحالات في الصين تجاوزت 2800 حالة حتى اليوم، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 80 حالة حتى الآن، معرفًا فيروس كورونا بأنه يصيب البشر والحيوانات، وهو يسبب التهاباً تنفسياً ولكن هناك 3 فيروسات منه تسببت في وفيات الأول كورونا سارس، وكورونا ميرس، وكورونا ووهان الجديد.

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ولفت إلى أن أعراض كورونا هي نفس أعراض الأنفلونزا وعبارة عن زكام وارتفاع حرارة الجسم وسعال وضيق تنفس ولكن أحيانًا الالتهاب الرئوي يكون شديدًا ويسبب الوفاة.

وتابع الذيباني أن طريقة الانتقال غير معروفة ولكن يتوقع أنه ينتقل من الحيوان إلى البشر.

وبالنسبة إلى الوقاية من كورونا، لابد من الوقاية الصحيحة للحد من انتشار الفيروس وأهم الطرق هي تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بأعراض الزكام والحيوانات مع الحرص على نظافة اليدين باستمرار مع تغطية الأنف والفم بالمناديل عند السعال.

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