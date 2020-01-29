فيديو.. جولة داخل أول مستشفى صيني لعلاج فيروس كورونا

2020-01-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

افتُتح اليوم أول مستشفى صيني لفيروس كورونا في مدينة بالقرب من ووهان بعد أن قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل مبنى فارغ إلى مرفق للطوارئ يضم 1000 سرير.

وتم نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس كورونا إلى المركز الطبي الإقليمي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

واكتمل المشروع في غضون 48 ساعة بفضل الجهود المشتركة لموظفي شركات البناء وشركات المرافق وضباط الشرطة.

في يوم الجمعة، أمرت السلطات المحلية باستخدام المبنى، الذي كان كاملاً لكن فارغ؛ لعلاج مرضى فيروس كورونا فقط، وبدأت أعمال التجديد من السبت، وبحلول يوم الاثنين ، كان العمال قد أقاموا جميع الأسرّة، كما تم تركيب المياه والكهرباء والإنترنت، وفقًا لحكومة هوانغقانغ.

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وتُظهر اللقطات التي نشرتها كوفر نيوز تشاينا، الأطباء وهم يتعرفون على المنشأة اليوم قبل بدء وصول المرضى.

وكان هناك أكثر من 500 عامل وعشرات من المركبات الثقيلة من أجل إكمال المهمة في الوقت المحدد، وتقع هذه المستشفى بالقرب من مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وواحدة من المدن الأكثر تضررًا.

وتسبب فيروس كورونا في مقتل 131 شخصًا على الأقل، جميعهم في الصين، ومرض ما يقرب من 6000 شخص في جميع أنحاء العالم.

وكانت حكومة ووهان قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستبني مستشفى مخصصة لعلاج الفيروس في غضون أسبوع، وهناك ما لا يقل عن أربعة مرافق من المنتظر الانتهاء من بنائهم في غضون أيام.

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