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شكرا لقرائتكم طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يجب تعبئة الحقول المطلوبة على المنصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت إدارة المرور طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر إلكترونيًا.
وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر إنه يجب اتباع خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات، أولها الدخول إلى حساب أبشر ثم الذهاب إلى خدمات المركبات، ثم اختيار استعلامات ثم الضغط على اختيار صلاحية التأمين على المركبات وتعبئة الحقول المطلوبة.
والحقول المطلوبة هي رقم الهوية، ورقم اللوحة، والرمز المرئي، وبعد ذلك سيتم عرض صلاحية التأمين.
ودشنت الداخلية في وقت سابق خدمة مبايعة المركبات، وتبلغ قيمة الخدمة 200 ريال، فيما تتضمن الخدمة الجديدة، استعادة الأجور في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان، وتمنح مهلة قدرها 72 ساعة بعد إتمام عملية الشراء لإجراء التأمين على المركبة.
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