المسند : سحب ممطرة اليوم مع غبار

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند أن تتشكل اليوم الأربعاء بعض السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان.

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كما توقع المسند في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الأربعاء أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من المناطق الشمالية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة، والطائف، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم.

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