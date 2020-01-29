- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم المسند : سحب ممطرة اليوم مع غبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مع رياح شمالية نشطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند أن تتشكل اليوم الأربعاء بعض السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان.
كما توقع المسند في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الأربعاء أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار على أجزاء من المناطق الشمالية.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة، والطائف، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المسند : سحب ممطرة اليوم مع غبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.