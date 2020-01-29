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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما للمجلس.

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وقدر خادم الحرمين الشريفين له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.