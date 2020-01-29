"السعودية للكهرباء": نمو الإيرادات التقديرية بنسبة 1.523% لعام 2019 وصافي الأرباح 1,4 مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2019.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت إجمالي أرباح بلغ 5,980 مليارات ريال، مقارنة بـ 5,920 عن السنة التي سبقتها، بارتفاع بلغ 1.013%.

وأوضحت أن صافي أرباح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، بلغ 1,415 مليار ريال، بانخفاض 19.464% عن العام السابق الذي سجل صافي أرباح 1,757 مليار ريال.

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وعزت الشركة هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثرا بانخفاض كمية الطاقة المبيعة، والذي جاء مدفوعا بترشيد الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل، وقد عادل ما سبق جزئيا ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، إضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019، والذي كان له أثر إيجابي أدى إلى ارتفاع تقديري في بند الإيرادات التشغيلية بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي لعام 2019.

وارتفعت نسبة نمو الإيرادات التي بنسبة 1.523%، حيث حققت 65,040 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ 64,064 مليار ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي 6,572 مليارات ريال، بارتفاع 9.242% عن العام السابق الذي بلغ 6,016 مليارات ريال.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة 677 مليون ريال، بانخفاض 71.362% عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 2,364 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، 73,605 مليار ريال، بانخفاض 0.099% عن العام السابق مع 73,678 مليار ريال، فيما حقق سهم الشركة ربحية 0.34 ريال، مقارنة بـ 0.42 ريال للعام السابق.