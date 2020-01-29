نشرت إحدى الفتيات وتُدعى “دلال” محادثات لها مع أحد المغردين في تويتر والذي يعُد نفسه نصيرًا للمرأة ومدافعًا عن حقوقها، وهو يبتزها بنشر صورها بعد أن اختلفت معه بأحد الأمور!
وقالت “دلال” في تغريدة لها: “هذا اللي مصدعنا كل شوي عن احترام اختلاف الآخر، أول ما اختلفت معه جا يهدد بإنه إذا صفيت مع أحد ضده بينشر صوري ويفضحني، هذا اللي البنات يرفعون له ومستغل وجودهم بحسابه عن قضايا المرأة والحرية، هذا هو الوجه الحقيقي لهذا الإنسان البائس”.
وتفاعل المغردون مع تغريدة “دلال” ومحادثتها التي نشرتها، ودشن بعضهم هاشتاق #القديس_المبتز على “تويتر”، وسط دعوات بإبلاغ السلطات عن أي مبتز ليقف عند حده.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تكشف عن وقوعها ضحية لـ الابتزاز والتهديد بنشر صورها من شخص يدعي أنه مناصر للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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