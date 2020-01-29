«الحيزان» ينشر صورة لـ«الغطاء السحابي» بأجواء المملكة

نشر الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، صورة للغطاء السحابي المتواجد الآن في أجواء المملكة منتصف ليل الثلاثاء والساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقال الحيزان، في تغريدة عبر «تويتر»، إن الصورة رصدها رادار الجوف، حيثُ تتواجد تشكيلات من السحب المتفرقة وخفيفة الهطول.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن سماءه غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، والرياض»، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الفرصة مُهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، والطائف».

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، والقصيم».

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أمّا الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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