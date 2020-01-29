سفارة السعودية بماليزيا تحذر رعايا المملكة من «كورونا»

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين والزائرين بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا عن اكتشاف 7 حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات.

وقالت السفارة، في بيان لها بحسابها في «تويتر»: أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا، عن اكتشاف عدد (7) حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه، وعليه تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين، توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الارشادات الصحية.

وحثت السفارة في ماليزيا، الجميع على متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة.

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