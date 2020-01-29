ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بشرائع مكة

ضبطت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مواد غذائية مجهولة المصدر، وصادرت كميات من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن حملتها الرقابية على محال بيع المواد الغذائية في نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، بأن الفرق الرقابية التابعة للبلدية، ضبطت مواد غذائية مجهولة المصدر لا تحتوي على بطاقة إنتاج، وأوقفت عددًا من العمالة المُخالفة للاشتراطات الصحية، ومنعتهم من مزاولة النشاط، لوجود جروح سطحية بأيديهم، وتمَّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.
وأضاف رئيس البلدية أنه تمَّ إتلاف المواد الغذائية المجهولة بالطرق الصحية المُتّبعة تحت إشراف المراقبين الصحيين، مشيرًا إلى إغلاق المحال المُخالفة بحي الشرائع لحين تصحيح أوضاعها.
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