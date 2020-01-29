«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ27 (شهر فبراير 2020)، وذكر الحساب الرسمي للبرنامج على «تويتر»، أن نتائج الأهلية للدورة الـ27 صدرت، داعيًا المواطنين للتحقّق من الأهلية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية «ca.gov.sa».

وبلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقة برنامج «حساب المواطن» حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، 63.5 مليار ريال.

ويتم إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وعليه يكون موعد صرف دفعة استحقاق شهر فبراير، يوم الاثنين 10 فبراير 2020، وفق اعتماد حساب الدفعات في حساب المواطن للمستحقين.

ووضع «حساب المواطن» شروطًا للحصول على دعم البرنامج، وتتمثل في أن يكون المستفيد سعودي الجنسية مع استثناء الابن أو الابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين حاملي بطاقات التنقل.

كما يجب أن يكون المستفيد من دعم «حساب المواطن» مقيمًا في المملكة ولا يغادر المملكة أكثر من ثلاثة أشهر على مدار العام، ويجب عدم تواجد المستفيد في دور الإيواء الحكومية أو في السجون.

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