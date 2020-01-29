أهم أحداث العالم هذا الصباح.. تطورات «كورونا» و«صفقة القرن»

تسارعت الأخبار وردود الفعل عقب يوم مليء بالأحداث، بدءًا من إعلان ترامب خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانتهاءً بزيادة ضحايا فيروس كورونا الجديد، لدرجة تجاوزت «كارثة سارس» الشهيرة قبل حوالي العقدين.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

ترامب ينشر خريطة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق «صفقة القرن»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكل الدولة الفلسطينية، ضمن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة كتب عليها: «هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية».

عباس يرفض خطة السلام الأمريكية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفض خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، وقال: «إنها مؤامرة لن تمر».

السعودية تجدد دعمها لجهود الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

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أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، مساء أمس الثلاثاء، جددت فيه تأكيد المملكة العربية السعودية على دعم كل الجهود الرامية للوصول إلى حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

منظمة العفو الدولية: خطة ترامب للسلام انتهاك للقانون الدولي

قالت منظمة العفو الدولية: إن حزمة المقترحات المحزنة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط، تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم، وهي كتيب إرشادي لمزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ارتفاع وفيات فيروس كورونا بالصين إلى 132 حالة

أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة، فضلًا عن 5974 إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليمًا، بما يتجاوز ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بـ«سارس» قبل نحو 17 عامًا.

الولايات المتحدة تدرس تعليق الرحلات الجوية القادمة من الصين بسبب «كورونا»

ذكر تقرير إخباري في واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، أن مسؤولين بالبيت الأبيض اتصلوا بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية وأبلغوهم بأنهم يدرسون تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.