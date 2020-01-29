السعودية اليوم / الأرصاد: تنبه من هطول أمطار رعدية وتدني في الرؤية الأفقية على الباحة



الباحة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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11:54ت م

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