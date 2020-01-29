السعودية اليوم / التأمينات الاجتماعية تشارك بجناح خاص في معرض بيبان الرياض



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في معرض بيبان الرياض الذي تنطلق فعالياته اليوم، وذلك بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتقيم المؤسسة جناحاً توعوياً بمقر المعرض الذي يستمر 4 أيام، ويتضمن جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم رسالتها الإعلامية التوعوية لزوار المعرض من خلال تعريفهم بالمؤسسة ونظامها التأميني، وما يقدمه من خدمات لأصحاب العمل ومنافع للمشتركين والمستفيدين.

وتستعرض المؤسسة خدماتها الإلكترونية التي تقدمها لعملائها وآلية الاستفادة منها والإجابة على أسئلة واستفسارات الزوار.

يذكر أن المعرض يعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويحفّز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع.

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11:37ت م

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