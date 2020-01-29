السعودية اليوم / "مبادئ الإدارة والاشراف الوظيفي" دورة تدريبية لخريجين جامعة الحدود الشمالية



عرعر 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

ينظم نادي الخريجين بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الحدود الشمالية غداً، دورة تدريبية بعنوان "مبادئ الإدارة والاشراف الوظيفي"، وذلك في مبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وتهدف الدورة إلى تهيئة خريجي الجامعة على مبادئ الإدارة والإشراف الوظيفي في القطاعات الحكومية، والقطاعات الخاصة.

// انتهى //

11:29ت م

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