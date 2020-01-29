السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة تصميم مطار أبها الجديد غداً



أبها 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة، غداً ورشة عمل "تصميم مطار أبها الجديد" التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير بمدينة أبها، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري.

ويأتي انعقاد ورشة تصميم المطار الجديد بتوجيه سمو أمير منطقة عسير وحرصه على مشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبة من المختصين بآرائهم والاستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار التي أخذت بعين الاعتبار دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة بأعمال التصميم وذلك بمشاركة وحضور عدد من المهندسين والخبراء في مجال تصميم المطارات.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني, وقعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (10) مليون مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، خلال مشاركته, في (لقاء متابعة خطة استكمال عدد من مشروعات منطقة عسير الأساسية) الذي رعاه أمير منطقة عسير في السابع من شهر أكتوبر 2019.

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11:27ت م

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