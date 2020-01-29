السعودية اليوم / تقنيات طبية متطورة بمستشفى المهد



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

بينت "صحة المدينة المنورة" أن المجمع الصحي بمحافظة المهد يشهد حراكًا تطويريًا، إذ تم مؤخراً دعم المستشفى بأحدث التقنيات الطبية المتطورة في مجال القلب، إلى جانب توفير جهاز لتصوير القلب، لإجراء تخطيط صدى القلب، المعروف باسم "الإيكو"، وهو بمثابة فحص يستخدم موجات صوتية عالية التردد "أولتراساوند"، لعمل تصوير للقلب، إضافة إلى بعض الفحوصات الطبية التي يستند إليها الأطباء في التشخيص بسرعة ودقة عالية، حيث يمثل الجهاز نقلة نوعية، تضاف إلى التطور الذي حدث بالخدمات التشخيصية والطبية، داخل المستشفى.

وأضافت أن مستشفى المهد العام قدم خدماته للمواطنين والمقيمين، خلال العام الماضي، حيث أستفاد ما يقارب من 72846 مريضاً من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 29404 مراجعين, كما أجرى المستشفى 97457 فحصا مخبريا، و 14540 فحصا شعاعيا.

يذكر أن مستشفى محافظة المهد سعته السريرية 60 سريرًا، ويقدم خدماته لأكثر من 70 ألف نسمة.

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11:25ت م

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