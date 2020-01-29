

جيزان 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

نظمت مديرية السجون بمنطقة جازان اليوم ورشة عمل عن الجودة بالتعاون مع المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية

وتضمنت ورشة العمل تعريف المشاركين بأهمية الجودة كمؤشر أداء للأعمال، كما تم طرق العديد من الأسس الإدارية التي يمكن من خلالها تحديد الخطط والإستراتيجيات التي يمكن لها أن تفضي للحصول على شهادات الجودة المتعددة.

وأعرب مدير سجون المنطقة عن سعادته لتنظيم ورشة العمل، مؤكدًا أهمية التدريب على رأس العمل، وأن مديرية سجون المنطقة بكافة منسوبيها حريصون على الحصول على أعلى مراتب الجودة في العمل قبل الحصول عليها كشهادة وهو الأمر الذي سيكون هدفاً قادماً بإذن الله تعالى.

// انتهى //

11:19ت م

0050



جيزان 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنظمت مديرية السجون بمنطقة جازان اليوم ورشة عمل عن الجودة بالتعاون مع المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية السعودية للجودة بحضور مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة محمد العطاس وعدد من ضباط سجون المنطقة, وذلك بمقر المديرية بمدينة جيزان.وتضمنت ورشة العمل تعريف المشاركين بأهمية الجودة كمؤشر أداء للأعمال، كما تم طرق العديد من الأسس الإدارية التي يمكن من خلالها تحديد الخطط والإستراتيجيات التي يمكن لها أن تفضي للحصول على شهادات الجودة المتعددة.وأعرب مدير سجون المنطقة عن سعادته لتنظيم ورشة العمل، مؤكدًا أهمية التدريب على رأس العمل، وأن مديرية سجون المنطقة بكافة منسوبيها حريصون على الحصول على أعلى مراتب الجودة في العمل قبل الحصول عليها كشهادة وهو الأمر الذي سيكون هدفاً قادماً بإذن الله تعالى.// انتهى //11:19ت م0050

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ورشة عمل عن الجودة بسجون منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.